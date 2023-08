Outre les critiques en Israël venues aussi bien de l'opposition que du Mossad, le ministre a également déclenché la colère de Washington

Sous le feu des critiques, le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a réagi pour la première fois lundi soir à la crise diplomatique suscitée avec Tripoli, après qu'il a divulgué avoir rencontré son homologue libyenne.

"Le ministère des Affaires étrangères travaille régulièrement, par des voies ouvertes et secrètes, pour renforcer les relations d'Israël dans le monde. Les nombreuses réalisations du ministère au cours de l'année écoulée, notamment l'ouverture du ciel d'Oman aux vols israéliens, l'accord commercial avec les Émirats arabes unis, deux nouvelles ambassades de pays musulmans, ainsi que la prochaine installation de trois ambassades à Jérusalem, n'auraient pas mûri sans des actions préparatoires discrètes dirigées via de nombreux canaux", a indiqué Eli Cohen dans un communiqué.

Le chef de la diplomatie s'en est ensuite directement pris aux leaders de l'opposition ayant dénoncé la maladresse de ses agissements. "Il est dommage que des opposants politiques, qui n'ont promu aucune réalisation significative, se précipitent pour réagir sans connaître les détails et dénoncent une fuite qui n'existe pas. Les attaques n’empêcheront pas le ministère des Affaires étrangères et ses excellents collaborateurs de continuer à travailler sans relâche pour l’État d’Israël et le renforcement des liens avec nos nombreux amis dans le monde, et en particulier dans le monde arabe", a-t-il encore dit.

