Yoav Gallant a demandé à l'ONU d’agir immédiatement et de renforcer l'autorité de la FINUL

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, a déclaré mardi au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, que "le risque d'une escalade violente à la frontière nord d'Israël s'accroît" en raison des "violations flagrantes" commises par le Hezbollah, soutenu par l'Iran. Il a demandé à l’instance internationale d’agir immédiatement, soulignant l'urgence d'une intervention de l'ONU et du renforcement de l'autorité de la FINUL.

Ariel Hermoni / Israel's Defense Ministry Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et l'ambassadeur israélien à l'ONU, Gilad Erdan, à New York, États-Unis

La rencontre a eu lieu au siège de l'ONU à New York où le ministre était accompagné de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan et d’une délégation de haut responsables militaires. Les deux hommes ont eu une discussion productive, selon un communiqué du ministère israélien de la Défense, axée sur les menaces croissantes pour la sécurité d'Israël et la stabilité régionale.

Yoav Gallant a évoqué les tensions croissantes à la frontière nord d'Israël en raison des provocations permanentes et des violations flagrantes commises par l'organisation terroriste du Hezbollah. Le ministre a notamment souligné l’établissement de tentes du Hezbollah en territoire israélien, de dizaines de complexes militaires le long de la frontière et l'augmentation des patrouilles et de la présence d'agents du Hezbollah. Il a également signalé qu'Israël ne tolérerait pas que la sécurité de ses citoyens soit menacée et qu'il agirait comme il se doit pour les défendre.

JALAA MAREY / AFP Un drapeau du Hezbollah flotte du côté libanais de la barrière frontalière avec Israël

Les deux parties ont par ailleurs évoqué la menace iranienne, ses ambitions nucléaires et l’exportation du terrorisme et d’armes. Selon Yoav Gallant, l’exemple libanais illustre l'enracinement de Téhéran dans la région et son soutien aux organisations terroristes.

Le gouvernement libanais avait précédemment demandé de modifier la résolution de l'ONU sur le mandat de la FINUL afin que les forces de maintien de la paix coordonnent leurs activités avec l'armée libanaise. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'est également opposé au renouvellement du mandat lors d'une allocution télévisée lundi.