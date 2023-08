Des travaux ont été effectués pour préparer une zone dédiée aux "camps du retour" dans le nord de la bande de Gaza

Le Comité national suprême à Gaza, qui est coordonné par diverses organisations palestiniennes dont le Hamas et le Jihad islamique, a annoncé mercredi la réorganisation des "camps de retour" le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël.

Selon le site Al-Risala, affilié au Hamas, des travaux ont été effectués pour préparer une zone dédiée à ces camps dans le nord de la bande de Gaza, avec des actions qui devraient commencer dès aujourd'hui. Le site rapporte également que cette initiative devrait être une étape vers la reprise des "marches du retour" hebdomadaires le long de la frontière, visant à protester contre le blocus imposé sur Gaza par Israël et l'Egypte, une mesure prise afin de limiter l'influence des groupes terroristes implantés dans le territoire palestinien.

MOHAMMED ABED / AFP Des Palestiniens marchent le long de la frontière israélienne

Par le passé, ces fameuses marches ont été marquées par des violences et des affrontements avec les forces de l'ordre israéliennes se trouvant de l'autre côté de la frontière : jets de pierres, pose de charges explosives, des fusillades, des sabotages de la clôture frontalière et des tentatives de pénétration en territoire israélien. Des ballons explosifs et incendiaires ont également été lancés en direction du territoire israélien lors de ces marches.