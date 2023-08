Isaac Herzog va effectuer une visite d'État en Slovaquie et en Autriche

Le président israélien souhaite renforcer les relations avec les deux pays

Le président israélien Isaac Herzog va effectuer la semaine prochaine une visite d'État de deux jours en Slovaquie et en Autriche, qui débutera le lundi 4 septembre, a annoncé son bureau mercredi.

Invité par la présidente slovaque Zuzana Čaputová et le président autrichien Alexander Van der Bellen, Herzog cherchera à renforcer les relations bilatérales, notamment dans la lutte contre le terrorisme et l'antisémitisme. Pendant son séjour, il rencontrera des leaders influents ainsi que des membres éminents des communautés juives des deux pays, en mettant en avant les liens culturels et historiques communs

JOE KLAMAR (AFP) La candidate à la présidentielle slovaque Zuzana Caputova à Bratislava le 16 mars 2019

Le président israélien, Isaac Herzog, entamera sa tournée à Bratislava, capitale slovaque. Il sera reçu par la présidente Zuzana Čaputová lors d'une cérémonie officielle au palais Grassalkovich. Au cours de sa visite, M. Herzog aura une séance de travail avec le Premier ministre slovaque, Ľudovít Ódor, et échangera avec plusieurs hauts responsables du pays. Il prendra également un moment pour se recueillir sur la tombe du rabbin Moses Schreiber, également connu sous le nom de Hatam Sofer. Il se rendra ensuite à Vienne, où une réception au palais de la Hofburg sera donné en son honneur.

Angela Weiss (AFP/Archives) Le président autrichien Alexander Van der Bellen

Isaac Herzog s'entretiendra avec le chancelier autrichien Karl Nehammer et des membres éminents de la communauté juive locale. Le séjour se conclura par une cérémonie spéciale à la résidence de Theodor Herzl, figure emblématique du sionisme moderne. Cette cérémonie réunira plusieurs personnalités, dont Michael Ludwig, le maire de Vienne, et Karoline Edtstadler, la ministre fédérale autrichienne en charge de l'Union européenne et de la Constitution. Des dirigeants de l'Organisation sioniste mondiale seront également présents à l'événement.