Yoav Gallant a souligné l'importance d'élargir les accords d'Abraham à d'autres partenaires de la région

Au cours de sa visite aux États-Unis, le ministre de la Défense Yoav Gallant a rencontré à New York, des représentants du gouvernement américain, dont le coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Brett McGurk, la secrétaire d'État adjointe pour les affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, et l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield.

Lors de sa rencontre avec Brett McGurk, Yoav Gallant a mis en avant l'importance d'étendre les Accords d'Abraham à d'autres acteurs régionaux, en intégrant notamment des clauses de sécurité. Il a également exprimé sa gratitude envers le coordinateur pour son engagement soutenu en faveur de la normalisation des relations entre Israël et les pays voisins. Il a aussi insisté sur la nécessité de maintenir la supériorité militaire qualitative d'Israël.

Ariel Harmoni/Ministère de la Défense Yoav Gallant et Barbara Leaf

Durant les discussions, le ministre israélien de la Défense a mis en lumière auprès des représentants américains les activités de l'Iran qui compromettent la stabilité régionale au Moyen-Orient. À ce titre, il a souligné la détermination d'Israël à protéger sa population contre toute forme de menace. Lors de son entretien avec la Secrétaire d'État adjointe en charge des Affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, il a également abordé les initiatives prises par les forces armées israéliennes pour combattre le terrorisme en Cisjordanie. Il a spécifiquement pointé du doigt le soutien de l'Iran au terrorisme dans la région, notamment par le biais du transfert de fonds et d'armements. Le ministre a réaffirmé l'approche proactive de l'appareil de défense d'Israël contre le terrorisme, tout en soulignant l'importance d'opérations ciblées visant à séparer les éléments terroristes de la population civile.

Ariel Harmoni, ministère de la Défense Le ministre de la Défense Yoav Gallant rencontre le coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord Brett McGurk à New York le 29 août 2023

Enfin, le ministre a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement américain pour son soutien au droit d'Israël à se défendre contre le terrorisme et pour l'engagement de l'administration américaine en faveur de la sécurité de l'Etat hébreu.

Les relations entre les États-Unis et Israël se sont quelque peu tendues ces derniers mois, notamment en raison de la réforme judiciaire envisagée par le gouvernement Netanyahou.