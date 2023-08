Un député travailliste israélien rencontre des responsables de l’Autorité palestinienne à Ramallah

Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre Israël et l’Autorité palestinienne

Le député travailliste israélien Gilad Kariv s’est entretenu, mardi, à Ramallah, avec des hauts responsables de l’Autorité palestinienne et du Fatah, a-t-il confirmé lors d'une interview accordée mercredi soir sur la chaîne anglaise d'i24NEWS.

Les discussions entre les deux parties ont porté sur le renforcement de la coopération entre Israël et l’Autorité palestinienne et sur la possibilité d’un accord de normalisation israélien avec l’Arabie saoudite. "Indépendamment d’une éventuelle normalisation avec l’Arabie saoudite, il est de toutes façons de l'intérêt d'Israël d'aider l’Autorité palestinienne. Nous devons le faire indépendamment de notre désir d’élargir les cercles de l’accord d’Abraham", a soutenu Gilad Kariv. "Lorsque l’Autorité palestinienne est faible, cela signifie que le Hamas et le Jihad islamique se renforcent", a-t-il ajouté.

Yonatan Sindel/Flash90 Gilad Kariv, head of the Constitution Committee leads a meeting at Israel's parliament in Jerusalem, on December 13, 2021.

Les responsables palestiniens ont exprimé leurs préoccupations concernant les impacts négatifs potentiels de l'actuelle coalition sur la radicalisation de la jeunesse palestinienne. M. Kariv, qui souhaite la solution à deux États et le renouvellement des négociations diplomatiques, serait entré à Ramallah avec l’autorisation de l'armée israélienne. Il a été accompagné par les forces de sécurité palestiniennes tout au long de son séjour. Après la réunion, aucune image officielle n’a été publiée, car les responsables palestiniens présents ont refusé d’être identifiés sur les photos.