Normalisation Jérusalem/Riyad : les requêtes de l'Autorité palestinienne

Le ministre palestinien Hussein al-Sheikh a remis aux responsables saoudiens une liste de mesures en faveur des Palestiniens de Cisjordanie

L'Autorité palestinienne a transmis à l'Arabie saoudite une liste de propositions, concernant les concessions envers les Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem, que le royaume peut demander à Israël en échange d'un accord de normalisation, ont déclaré six sources américaines et israéliennes proches du dossier au site d'information Walla.

Parmi les demandes palestiniennes : le transfert de parties de la zone C de Cisjordanie sous le contrôle civil de l'Autorité palestinienne, l'ouverture d'un consulat américain à Jérusalem et la reprise des négociations avec Israël sur la création d'un État palestinien. Les contacts entre les dirigeants palestiniens et le gouvernement saoudien sont le signe que le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et ses conseillers ont décidé d'adopter une approche pragmatique et d'éviter une confrontation avec l'Arabie saoudite. En 2020, après la signature des accords d’Abraham, les Palestiniens avaient alors vivement réagi contre les Émirats arabes unis et Bahreïn et même rappelé leurs ambassadeurs palestiniens d’Abou Dhabi et de Manama en signe de protestation. Cette fois, il semble que les dirigeants palestiniens aient opté pour une approche différente. Le président Abbas comprend qu’il ne pourra pas empêcher un accord de normalisation israélo-saoudien et, au lieu de s’y opposer, il essaie d’utiliser cette initiative pour obtenir des avantages concrets.

Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP, File Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, à droite, accueille le président américain Joe Biden au palais Al-Salam à Djeddah, en Arabie saoudite, le 15 juillet 2022.

Selon des sources américaines et israéliennes, l'adjoint d'Abbas, le ministre Hussein al-Sheikh, est la personne au sein de la direction palestinienne qui dirige les contacts avec les Saoudiens sur cette question et qui s'entretient avec le conseiller saoudien à la sécurité nationale, Mossad al-Ivan.

Si les Palestiniens obtenaient gain de cause sur la zone C, ils pourraient envisager un accroissement du territoire de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie et viser un plus important développement économique pour les Palestiniens, tout en laissant le contrôle de la sécurité de ces zones entre les mains d’Israël. Le document que l'Autorité palestinienne a transmis à l'Arabie saoudite indique également qu'après qu'Israël aura pris les premières mesures, une période intérimaire de plusieurs années commencera au cours de laquelle des négociations auront lieu entre Israël et l'Autorité palestinienne sur un règlement permanent selon un calendrier prédéterminé.

Thaer GHANAIM / PPO / AFP Le président palestinien Mahmud Abbas (au centre) s'adressant au conseil révolutionnaire du mouvement Fatah dans la ville de Ramallah en Cisjordanie le 4 décembre

Le document palestinien comprenait également une demande de renouvellement de l'aide économique saoudienne à l'Autorité palestinienne, qui avait été interrompue par les Saoudiens il y a quelques années. Hier, le Wall Street Journal a rapporté que l'Arabie saoudite serait prête à renouveler son financement à l'Autorité palestinienne. Les sources ont fait savoir que l’administration Biden a pris connaissance du contenu des propositions que les Palestiniens ont transmises aux Saoudiens. L'administration Biden souhaite parvenir à un accord global avec l'Arabie saoudite et Israël avant la fin du premier trimestre 2024. La Maison Blanche a prévenu le bureau du Premier ministre Netanyahou qu'Israël devrait faire d'importantes concessions envers les Palestiniens dans le cadre de cet accord global en échange d'une normalisation avec l'Arabie saoudite.