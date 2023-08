Belgique : une ministre affirme qu'Israël "raye des villages palestiniens entiers de la carte"

Israël a convoqué l'ambassadeur belge après les propos tenus par la ministre

La ministre belge sociale-démocrate de la Coopération au développement, Caroline Gennez, a provoqué l'ire de Jérusalem après avoir affirmé qu'Israël "détruisait des villages palestiniens entiers".

Dans une interview accordée au quotidien flamand De Morgen en début de semaine, Mme Gennez avait déclaré que "dans les territoires palestiniens occupés, par exemple, la situation devient insoutenable. Des villages entiers sont rayés de la carte par les Israéliens. Les périodes d'escalade de la violence sont plus courtes qu'auparavant, mais plus fréquentes et plus intenses".

Olivier Vin (Belga/AFP) Des Belges brandissent le drapeau national le 3 juillet 2013 Place des Palais à Bruxelles

L'ambassadeur d'Israël, Idit Rosenzweig-Abu, a envoyé une lettre au ministère belge des Affaires étrangères et à la ministre, qualifiant les propos de cette dernière de "calomnieux et diffamatoires". Israël a convoqué l'ambassadeur de Belgique après les propos tenus par la ministre. Fin avril, Liège avait suspendu toute relation avec Israël "en solidarité avec le peuple palestinien".