Oron, le futur avion-espion israélien “révolutionnaire”

Selon le ministère de la Défense israélien, l’appareil qui est en phase de tests “sera l’avion ISR le plus avancé du monde”

Le ministère israélien de la Défense a annoncé via X (ex-Twitter) que son avion militaire dénommé Oron devrait être opérationnel prochainement au sein du 122e escadron de l’armée de l’air israélienne.

Le 27 août, le ministère a ainsi fait savoir que l’appareil “sera l’avion ISR le plus avancé du monde” et que ce dernier avait entamé une campagne d’essais en vol en vue de sa qualification opérationnelle.

La technologie ISR - à savoir renseignement, surveillance, reconnaissance - est d’ores et déjà bien présente au sein de l’armée de l’air israélienne, qui est équipée entre autres de trois Gulfstream G550 “Shavit” pour le recueil et l’analyse de signaux ainsi que de plusieurs drones aériens parmi les plus sophistiqués du marché comme les Hermes 900, Eitan ou encore Heron.

Technologie de pointe et intelligence artificielle

L’Oron, qui a été développé dans le cadre d’une collaboration entre le département de la recherche et du développement du ministère de la Défense, aurait des "capacités de renseignement sans précédent" qui "changeront la donne pour contrer les menaces lointaines et proches". Les algorithmes d’intelligence artificielle sont au coeur de cette technologie, afin de faciliter le traitement rapide de grandes quantités de données.

Elbit Systems / AFP Ces photos obtenues auprès de la société israélienne Elbit Systems le 6 août 2020 montrent l'Hermes 900 StarLiner, un avion sans pilote, dans un lieu indéterminé.

"Les capacités de [cet avion] viendront renforcer celles déjà existantes au sein de l’armée de l’air israélienne, ce qui permettra de maintenir sa supériorité opérationnelle dans le ciel du Moyen-Orient et renforcera la protection d’Israël", s’est félicité le général Amikam Nurkin, le commandant de la force aérienne israélienne.