Barcelone rétablit ses relations avec Tel-Aviv

Le maire a signé un décret municipal qui annule la suspension temporaire des relations avec Tel-Aviv

La mairie de Barcelone a rétabli les relations avec la ville de Tel-Aviv, a rapporté ce vendredi le quotidien espagnol El Periodico. Le socialiste Jaume Collboni s'est opposé à la décision prise par la maire sortante Ada Colau qui avait suspendu le jumelage entre les deux villes en signe de protestation contre l'"occupation de la Palestine". Ce vendredi après-midi, le commissaire aux Relations Internationales et à la Promotion de la Ville, Pau Solanilla, a annoncé lors d'un point presse le changement d'orientation politique.

Photo Lluis GENE / AFP Le candidat socialiste à la mairie de Barcelone (Espagne), Jaume Collboni, le 28 mai 2023.

"Ce vendredi, le maire a signé un décret municipal qui annule la suspension temporaire des relations avec Tel-Aviv que le précédent maire avait signée à la fin du dernier mandat", a-t-il déclaré. "Barcelone se proclame et est la capitale de la Méditerranée, nous avons ici le siège de l'Union pour la Méditerranée dans laquelle tous les gouvernements sont représentés, donc Barcelone doit pouvoir parler normalement avec tous les acteurs de la région", a-t-il déclaré. Il a également mis en avant "les valeurs progressistes d'Israël" et a salué le fait que le pays ait été le théâtre ces derniers mois de "plus de trente grandes manifestations contre la politique réactionnaire du gouvernement Netanyahou". "Tel-Aviv est une ville indispensable au dialogue", a-t-il poursuivi.