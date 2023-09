II s'agira du premier voyage officiel à l'étranger du Premier ministre israélien en cinq mois

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, va se rendre dimanche à Chypre, où il entreprendra une visite diplomatique de deux jours accompagné de son épouse Sarah. Ce sera son premier voyage officiel à l'étranger depuis cinq mois.

Au cours de cette visite, Netanyahou rencontrera le président chypriote Nikos Christodoulides, et le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis.

Le voyage avait initialement été programmé pour la fin de juillet, mais a été reporté après l'hospitalisation du dirigeant israélien pour un malaise cardiaque nécessitant l'implantation d'un stimulateur.

Sa dernière visite à l'étranger, qui avait pour destination Londres fin mars, avait été marquée par des manifestations contre les réformes judiciaires entreprises par son gouvernement. Des expatriés israéliens résidant à Chypre prévoient également d'organiser des manifestations en marge de sa visite.

Ce déplacement à Chypre inaugure une série de voyages internationaux pour le Premier ministre israélien après le Nouvel An juif. Il doit notamment se rendre à New York pour prononcer un discours devant les Nations unies le 21 de ce mois. A cette occasion, la possibilité d'une rencontre entre le Premier ministre et le président américain Joe Biden demeure en suspens, et pourrait avoir lieu soit à New York soit à Washington, D.C., au sein de la Maison Blanche.