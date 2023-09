Enaam Mayara sera le premier dignitaire marocain, et l'un des rares leaders musulmans, à être accueilli à la Knesset avec tous les égards protocolaire

Pour la première fois, l'hymne national marocain et le drapeau du pays seront honorés dans la cour du Parlement israélien.

Le président de la Chambre des conseillers du Maroc, M. Enaam Mayara, a accepté l'invitation personnelle du président de la Knesset, Amir Ohana, pour une visite d'État inédite qui débutera ce jeudi. Cette étape diplomatique fera de M. Mayara le premier dignitaire marocain, et l'un des rares leaders musulmans, à être accueilli à la Knesset avec tous les égards protocolaires, y compris un tapis rouge et une garde d'honneur.

Cette visite devrait marquer un tournant historique dans les relations israélo-marocaines et se distingue par son caractère inédit à plusieurs égards. Elle sera la première rencontre bilatérale à la Knesset entre un haut fonctionnaire israélien et un représentant significatif du gouvernement marocain. De plus, elle suit de près la reconnaissance par Israël du Sahara occidental. M. Mayara, qui occupe également la présidence de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, sera accompagné de délégués représentant les parlements des pays membres de cette organisation.

Ce déplacement diplomatique du président Miara fait écho à la visite tout aussi emblématique d'Amir Ohana au Maroc il y a près de trois mois. À cette occasion, il avait été le premier président de la Knesset à être invité pour une visite d'État dans un pays à majorité musulmane. Ohana avait notamment été reçu au Parlement et au Sénat du Royaume du Maroc.

Lors de la cérémonie officielle, M. Mayara aura l'honneur de signer le livre d'or de la Knesset, puis de participer à une session de travail entre le président de la Knesset et les membres de la délégation marocaine. Une déclaration conjointe à la presse clôturera l'événement. Amir Ohana s'est réjoui de cette visite qui, selon lui, marquera "le début d'une nouvelle ère dans les relations israélo-marocaines". "Ce qui était autrefois un rêve inimaginable est aujourd'hui une réalité tangible, chargée d'espoir et de nouvelles opportunités pour la paix au Moyen-Orient", a-t-il ajouté.