Israël soumet une demande aux Etats-Unis pour l'achat de 25 nouveaux F-35

L'estimation du coût total de l'accord s'élève à environ trois milliards de dollars, financés par des fonds d'aide provenant des États-Unis

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a soumis dimanche une demande officielle aux États-Unis et au constructeur Lockheed Martin pour l'achat d'un troisième escadron de 25 avions F-35 "Adir", ce qui portera finalement le nombre total d'appareils israéliens à 75. La livraison des avions devrait commencer en 2027, à raison de trois par an. Avec cette demande, Israël espère finaliser le contrat dans les prochains mois. L'estimation du coût total de l'accord s'élève à environ trois milliards de dollars, qui seront financés par des fonds d'aide provenant des États-Unis.

Lockheed Martin et Pratt & Whitney, respectivement les constructeurs de l'avion et du moteur, se sont engagés à impliquer des entreprises israéliennes dans la production des pièces pour le F-35. "Ce nouvel accord assurera la continuité de la collaboration entre les industries de défense américaine et israélienne", a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

Le F-35 est considéré comme un atout majeur pour Israël dans sa guerre contre les mandataires iraniens en Syrie, ainsi que pour une potentielle opération contre le programme nucléaire iranien. Doté de technologies furtives avancées, il a des capacités de surveillance et de renseignement supérieures à celles des avions F-16 et F-15 actuellement en service.

L'appareil est également réputé pour être en mesure de contourner aisément le système de défense anti-missile aérien russe S-300, et pourrait même être capable d'éviter le système plus avancé S-400, des tâches pour lesquelles d'autres avions israéliens rencontreraient davantage de difficultés.

IDF Spokesperson Image d'illustration : Les avions de chasse du deuxième escadron de F-35 de l'IAF, survolent le sud d'Israël.

Parallèlement à cet achat, Israël a récemment finalisé un accord pour l'acquisition de quatre avions de ravitaillement en vol Boeing KC-46A, et a également demandé 25 chasseurs Boeing F-15 EX pour remplacer ses avions F-15 vieillissants.