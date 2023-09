Netanyahou : Israël au coeur d'un corridor énergétique reliant l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe

Pour le Premier ministre israélien, en visite officielle à Chypre, ce corridor serait "le prolongement des accords d'Abraham"

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a évoqué à Chypre la possibilité pour Israël de jouer un rôle clé dans un corridor énergétique reliant l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe. Le dirigeant israélien est arrivé à Chypre dimanche pour une réunion trilatérale à laquelle participera également la Grèce.

"Nous avons la possibilité de concrétiser l'idée d'un corridor Asie-Moyen-Orient-Europe, notamment en matière d'infrastructures, qui serait le prolongement des accords d'Abraham", a déclaré M. Netanyahou lors d'une conférence de presse conjointe avec le président chypriote Nikos Christodoulides."Je suis convaincu qu'un tel corridor pourrait passer par Israël, de l'Asie à la péninsule arabique, et de là à l'Europe", a ajouté le Premier ministre israélien.

Netanyahou a également souligné l'importance stratégique d'un réseau de fibre optique dans ce corridor. "Ce serait le chemin le plus court, le plus sûr et le plus économique," a-t-il affirmé. Le Premier ministre a également déclaré que les discussions à Chypre incluraient différentes options de coopération dans le secteur du gaz naturel. "Nos deux pays ont eu la chance de découvrir des réserves de gaz. Nous discutons de la manière dont nous pourrions coopérer dans ce domaine", a-t-il ajouté.

Iakovos Hatzistavrou / POOL / AFP Le président chypriote Nikos Christodoulides et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou tiennent une conférence de presse à Nicosie le 3 septembre 2023.

En parallèle, les deux dirigeants ont évoqué des projets européens pour établir un centre régional de lutte contre les incendies à Chypre. "Ce centre servira, je pense, non seulement à Chypre, à Israël et à la Grèce, mais aussi à d'autres pays de la région", a déclaré M. Netanyahou, ajoutant qu'Israël souhaitait participer à ces projets en apportant son expertise sur la manière d'associer l'intelligence artificielle à la lutte contre les incendies. "Dans notre stratégie de lutte contre les incendies en Israël, nous allions l'usage d'avions à l'application de systèmes d'intelligence artificielle, ce qui amplifie considérablement notre efficacité dans l'extinction des feux", a déclaré le dirigeant israélien.

La visite de Netanyahou à Chypre intervient alors qu'Israël cherche à renforcer ses liens avec d'autres pays de la région, notamment la Turquie. Les deux pays ont récemment réchauffé leurs liens et entamé des discussions sur une coopération dans le domaine du gaz naturel. Netanyahou est d'ailleurs attendu en Turquie. Sa venue serait la première d'un Premier ministre israélien dans ce pays depuis 15 ans.