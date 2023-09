Il s'agit de la première intervention de ce type menée par Israël depuis la fin de l'opération "Bait VaGan" achevée en juillet dernier

Dans le cadre d'une opération conjointe en plein jour coordonnée entre l'unité Dovdevan de l'armée israélienne, la patrouille Golani et la police des frontières, trois individus soupçonnés de terrorisme ont été arrêtés lundi matin dans le camp de réfugiés de Jénine. Il s'agit de la première intervention de ce type menée par Israël depuis la fin de l'opération "Bait VaGan" (Maison et Jardin), achevée en juillet dernier.

L'armée a indiqué dans un communiqué que la situation s'est tendue lorsque des personnes recherchées ont été identifiées en train de fuir le bâtiment où avait lieu l'opération. Les forces israéliennes ont ouvert le feu, causant des blessures identifiées par la suite. Par ailleurs, des individus armés ont attaqué les forces en présence en tirant et en lançant des pierres. Les forces ont riposté en conséquence.

Selon les services de secours de Jénine, cins Palestiniens ont été blessés lors des affrontements.

L'un des terroristes interpellés est Abdullah Hassan Muhammad Tzubah, un résident de Burkin et membre du Hamas. Il était activement recherché pour sa participation à une série d'attaques diverses, notamment des fusillades, des attentats à la bombe, et des attaques à la voitures piégées. Il avait également pour projet de s'attaquer à une route escarpée.Un autre individu appréhendé est Wared Ashrif, originaire de Jénine. Il est également identifié comme membre du Hamas et a été impliqué dans diverses activités terroristes, notamment des fusillades en collaboration avec Abdullah Tzubah et d'autres.

Au cours de l'opération, les forces israéliennes ont également réussi à localiser et à confisquer une arme de type M-16 appartenant à l'un des suspects.

Les trois suspects arrêtés ont été transférés au Shin Bet pour un complément d'enquête. Aucune victime n'est à déplorer parmi les forces israéliennes engagées dans l'opération.