Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, et son homologue grec, Kyriakos Mitsotakis, se sont rencontrés aujourd'hui au palais présidentiel de Nicosie, à Chypre, pour une session en tête-à-tête suivie d'une discussion plus étendue. M. Netanyahou a mis en avant la solidité des relations entre Israël et la Grèce, des liens qui se sont diversifiés et approfondis dans divers secteurs, notamment en matière de gestion environnementale.

Le Premier ministre a rappelé le rôle significatif joué par Israël dans la lutte contre les incendies dévastateurs qui ont frappé la Grèce en juillet dernier, et appelé à une intensification de la coopération bilatérale dans ce domaine. Au cours de leur entretien, les deux dirigeants ont abordé plusieurs sujets, allant de la sécurité nationale à l'intelligence artificielle, en passant par les questions énergétiques et alimentaires.

Netanyahou a également introduit l'idée d'étendre les accords d'Abraham afin de créer un réseau énergétique et infrastructurel reliant l'Asie, la péninsule arabique, Israël, Chypre, la Grèce, et l'Europe.

Amos Ben Gershom / GPO Le Premier ministre Benjamin Netanyahu lors d'une réunion tripartite avec le président de Chypre, Nikos Christodoulidis, et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, au palais présidentiel de Nicosie, à Chypre.

Enfin, le Premier ministre israélien a exprimé sa gratitude à la Grèce pour son aide dans la mise en échec d'une tentative d'attaque terroriste iranienne contre des citoyens israéliens en Grèce. Il a souligné la nécessité d'une action concertée pour contrer les menaces posées par l'Iran.