Le système israélien Arrow 3 acheté par l’Allemagne est d’une "grande importance" pour les deux pays

La vente à l'Allemagne du système de défense Arrow 3 est le plus gros contrat d'armement jamais conclu par Israël

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, s'est entretenu lundi par téléphone avec son homologue allemand, Boris Pistorius, des relations de sécurité entre Israël et l'Allemagne, ainsi que des derniers développements en matière de sécurité au Moyen-Orient et en Europe.

ANDRE PAIN / AFP Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius (à droite)

Yoav Gallant a profité de cet entretien pour remercier Boris Pistorius pour la confiance exprimée par le gouvernement allemand dans les systèmes de défense israéliens. Évoquant la récente vente du système de défense israélien Arrow 3, qui est plus gros contrat d'armement jamais conclu par Israël, il a souligné son importance pour le renforcement des relations de sécurité entre les deux pays.

"L'accord Arrow 3 revêt une grande importance pour Israël et l'Allemagne du point de vue de la sécurité, de l'économie et, ce qui n'est pas moins important, du point de vue symbolique", a déclaré le ministre israélien de la Défense.

Ministry of Defense Spokesperson's Office Le système de défense israélien Arrow 3

Les deux ministres ont également discuté des développements politiques et sécuritaires en Europe et au Moyen-Orient, y compris des opportunités qui en découlent, et de leur impact sur Israël et l'Allemagne. Yoav Gallant s’est par ailleurs entretenu avec Boris Pistorius des efforts de l'Iran pour déstabiliser le Moyen-Orient et a souligné l'importance pour l'Allemagne de se tenir aux côtés d'Israël face à cette menace.