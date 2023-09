Israël : une cellule terroriste arrêtée à Jérusalem-Est

Les quatre Palestiniens appréhendés sont âgés de 19 à 21 ans

La police et le Shin Bet ont transmis avoir arrêté début août une cellule terroriste basée à Shuafat, suspectée d'avoir jeté des explosifs et des pierres à plusieurs reprises sur les forces israéliennes. Elle est également soupçonnée d'être impliquée dans une fusillade perpétrée à proximité du quartier de Pisgat Zeev, à Jérusalem, en mars dernier. Elle serait responsable de plus d'une dizaine d'incidents sécuritaires.

Un acte d'accusation comprenant 12 chefs d'inculpation différents est attendu ce lundi contre les quatre suspects arrêtés. Les quatre Palestiniens appréhendés sont âgés de 19 à 21 ans.