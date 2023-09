Deux Arabes israéliens arrêtés pour contrebande d’armes et d’explosifs depuis la Jordanie

Les armes et les explosifs en provenance de Jordanie étaient destinés au terroristes du Jihad islamique

Lors d’une opération menée début août par le service de sécurité intérieure du Shin Bet et la police israélienne, deux citoyens israéliens résidant dans la région de Tulkarem ont été arrêtés pour contrebande d’armes et d’explosifs depuis la Jordanie à destination du Jihad islamique palestinien. Les deux contrebandiers arrêtés sont Samer Farid Hanam Knoah de la ville de Qalansawe en Israël et Oussama Nassim Ghazi Harouf, Israélien de Akhtaba, connu pour ses liens avec les réseaux terroristes.

Police Spokesperson Armes confisquées aux suspects arrêtés

Les deux terroristes ont été arrêtés à la frontière jordanienne en flagrant délit de contrebande en possession de quatre chargeurs et quatre armes à feu. L’enquête a révélé que les deux hommes avaient été recrutés par des membres du Jihad islamique depuis le camp de réfugiés de Jénine. Les investigations ont également conclu qu’ils ont transféré de l’argent et des armes dans le camp de réfugiés de Nur al-Shams destinés à des activités terroristes.

Yossi Aloni/Flash90 Une voiture de la police israélienne

Un acte d’inculpation contre les deux hommes a été déposé ce mardi auprès du tribunal de district de Nazareth par le bureau du procureur du district Nord d’Israël. Ces évènements illustrent les efforts déployés par les organisations terroristes pour nuire aux citoyens israéliens et à l’État d’Israël, selon un communiqué conjoint du Shin Bet et de la police.

Le Shin Bet, la police et l’armée israélienne continueront à ouvrer sans relâche pour contrecarrer les projets meurtriers des ennemis d’Israël, conclut le communiqué.