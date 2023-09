Il s'agit de la cinquième ambassade étrangère à s'installer dans la capitale israélienne

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a inauguré son ambassade à Jérusalem ce mardi. Il s'agit de la cinquième ambassade étrangère à s'installer dans la capitale israélienne. Jusqu'ici, cet Etat d'Océanie ne disposait que d'un consulat à Tel-Aviv.

La cérémonie a eu lieu en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahou et de son homologue de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marapa, ainsi que celle du ministre des Affaires étrangères Eli Cohen et du maire de Jérusalem, Moshe Leon.

"J'ai été très ému en entendant votre hymne. J'ai entendu les mots 'prière' et 'espoir'. L'origine de la plupart de ces prières est cette ville. Comme vous l'avez souligné à juste titre, elle est notre capitale depuis trois mille ans. C'est la source d'une partie importante de notre héritage. C'est ici que les nombreuses valeurs éternelles que nous chérissons ont été façonnées et diffusées, d'abord parmi le peuple d'Israël, puis à toute l'humanité", a déclaré Benjamin Netanyahou.

Ministère israélien des Affaires étrangères Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son homologue de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marapa (droite) ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen à Jérusalem, le 5 septembre 2023

"Par conséquent, je pense qu’il est approprié qu’un pays et un peuple profondément attachés à ces valeurs fassent exactement ce que vous avez fait, c’est-à-dire ouvrir une ambassade à Jérusalem. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est le premier pays de la région Asie-Pacifique à le faire. Nous sommes très fiers et apprécions beaucoup ce geste (...) La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays offrant de grandes opportunités. Le fait que vous ayez une ambassade ici nous permettra de réaliser tout ce potentiel - dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, de la technologie, de la santé et de l'entrepreneuriat", a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie israélienne a souligné pour sa part que la présence de cette ambassade permettait à Israël de se rapprocher de son objectif d'une centaine d'ambassades ouvertes à Jérusalem.

L'inauguration de la représentation diplomatique a été l'occasion de discussions entre Benjamin Netanyahou et le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, portant sur le développement de la coopération bilatérale dans un large éventail de domaines, notamment dans celui de l'agriculture avancée.