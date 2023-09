Enaam Mayara devait aussi se rendre à Ramallah pour rencontrer les responsables de l'Autorité palestinienne, mais cette étape de sa visite a été annulée

Le président de la Chambre des conseillers du Maroc, Enaam Mayara, a été hospitalisé en Jordanie la nuit dernière, intervention qui laisse planer l'incertitude sur sa visite officielle prévue jeudi à la Knesset. L'information a été confirmée mercredi par le porte-parole de la Knesset.

Cette visite devait marquer un tournant diplomatique important pour Israël, puisqu'elle s'annonçait comme la première d'un dirigeant marocain au Parlement israélien. Selon le site israélien Walla, les médecins décideront dans les prochaines heures si son état de santé lui permet de poursuivre son voyage en Israël comme prévu. L'hospitalisation de Mayara a également perturbé son programme en Cisjordanie. Il devait se rendre à Ramallah pour rencontrer les responsables de l'Autorité palestinienne, mais cette étape de sa visite a été annulée.

La venue de Mayara était très attendue, notamment en raison de la normalisation récente des relations entre le Maroc et Israël. Le président du Sénat devait être reçu à la Knesset avec tous les égards protocolaires, dont un tapis rouge et une garde d'honneur. Le dirigeant marocain devait signer le livre d'or du Parlement européen et participer à une session de travail avec le président Amir Ohana et les membres de la délégation marocaine. Cette visite, désormais incertaine, intervient aussi peu après la reconnaissance par Israël de la souveraineté marocaine sur le Sahara, et un réchauffement manifeste des relations entre les deux pays.

Elle aurait fait écho à celle, tout aussi emblématique, d'Amir Ohana au Maroc il y a près de trois mois. Lors de ce voyage, il est devenu le premier président de la Knesset à être invité pour une visite d'État dans un pays à majorité musulmane.