Enaam Mayara a été hospitalisé mardi à Amman, en Jordanie, après une urgence médicale

La visite prévue du président de la Chambre des conseillers du Maroc, Enaam Mayara, à la Knesset, a été annulée en raison d'une situation médicale d'urgence. M. Mayara a été hospitalisé mardi en Jordanie, à Amman. Après des examens médicaux, l'équipe de l'hôpital a décidé de le garder en observation pour des tests supplémentaires. Par conséquent, sa visite à Ramallah, prévue pour ce matin, a été rapidement annulée avant que les médecins ne décident nécessaire d'annuler aussi sa visite à la Knesset, prévue jeudi.

Enaam Mayara Official twitter Enaam Mayara, président du Sénat marocain

La Knesset et le Sénat marocain ont annoncé dans un communiqué avoir convenu qu'une nouvelle date sera fixée, sitôt que M. Mayara sera de retour au Maroc. Dans un communiqué, le président du Parlement marocain a exprimé ses regrets pour cette annulation, tout en soulignant que sa chambre coordonnerait une nouvelle date pour sa visite. "Le Sénat et ses membres continueront de renforcer et d'approfondir la coopération parlementaire avec la Knesset, qui a commencé avec la visite historique du président de la Knesset, Amir Ohana, en juin dernier. Les relations entre le Royaume du Maroc et l'État d'Israël sont d'un intérêt mutuel pour les deux pays, et ensemble nous continuerons à les approfondir", a-t-il ajouté.

Amir Ohana, président de la Knesset, a également exprimé sa préoccupation pour l'état de santé de M. Mayara et lui a souhaité un prompt rétablissement.