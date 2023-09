L’Organisation rend hommage aux anciens chefs du Mossad et aux vétérans ayant servi, révélant pour la première fois des documents jusqu'à présent classés

Le chef du Mossad, David Barnea, a évoqué les leçons tirées du traumatisme de la guerre de Kippour en 1973, lors d'un événement organisé pour marquer l'anniversaire de la guerre il y a cinquante ans. Un conflit qui a fait plus de 3000 victimes, véritable traumatisme collectif en Israël et humiliation pour les services de renseignement israéliens. Dans son discours, Barnea a souligné l’importance de relever les défis existentiels auxquels est confronté l’État d’Israël.

“Nous ne devons pas sous-estimer l'ennemi et ses capacités, nous ne devons pas exagérer le soutien de nos alliés en temps de crise. Nous devons agir pour établir notre pouvoir de dissuasion, nous devons lutter pour la normalisation. Un pays qui méprise la recherche de la paix est voué à être entraîné dans la guerre” a rajouté le chef de l’organisation, qui s’est exprimé depuis le siège du Mossad, à quelques encablures de Tel-Aviv.

GPO Guerre de Kippour Octobre 1973 soldats israéliens

Barnea, a évoqué dans son discours les leçons à tirer de cette guerre, alors que les archives nationales sur la guerre du Kippour viennent d’être déclassifiées. Ce matériel comprend des milliers de documents, de clips audio, de photographies, de transcriptions et de dossiers originaux provenant de ministères, de documents militaires, diplomatiques et civils, de témoignages, de protocoles de réunions du gouvernement et du cabinet de guerre, de discussions de la défense civile, ou encore d'informations sur le front intérieur pendant la guerre. Barnea a souligné l’importance de relever les défis existentiels auxquels Israël est confronté et a appelé les Israéliens à “l’unité”. Barnea a ajouté que les leçons apprises par Israël et sa communauté du renseignement pendant la guerre du Yom Kippour sont toujours d’actualité.

L'institution également dévoilé pour la première fois un livre contenant de nombreuses informations fournies par une variété d'excellentes sources de renseignement que le Mossad a exploitées dans les années précédant la guerre, la principale d'entre elles étant la source de renseignement stratégique « L'Ange ».

Le chef du Mossad a également abordé les affirmations selon lesquelles l'ange serait un agent double et a déclaré que "Ces affirmations ont été sérieusement examinées bien avant la guerre par une équipe conjointe de Tsahal et du Mossad ainsi qu'après la guerre. Les conclusions ont été répétées : l'ange était un agent important et stratégique”.