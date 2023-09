Netanyahou s'entretient avec Zelensky au sujet du pèlerinage des Juifs à Ouman

Il s'agissait de la première conversation entre les deux dirigeants depuis le retour au pouvoir du chef du Likoud, il y a neuf mois

Benjamin Netanyahou s'est entretenu, par téléphone, avec Volodymyr Zelensky ce jeudi. Cet appel, à l'initiative du Premier ministre israélien, avait pour objectif de résoudre les tensions diplomatiques autour du pèlerinage de Roch Hachana à Ouman, en Ukraine. Lors de cette conversation, le chef du gouvernement a ainsi évoqué la nécessité d'assurer autant que possible l'arrivée des fidèles juifs dans la ville ukrainienne.

De hauts responsables ukrainiens ont, en effet, évoqué ces derniers jours la possibilité de restreindre l'entrée des Israéliens sur le territoire ukrainien pour le pèlerinage annuel du Nouvel an juif, afin d'exprimer le mécontentement de Kiev envers l’État hébreu pour son manque d'aide militaire et sa gestion des réfugiés.

Lors de cet entretien, les deux dirigeants ont également discuté de la poursuite de l'aide humanitaire israélienne à l'Ukraine, incluant l'accueil des réfugiés ukrainiens ainsi que la poursuite de l'aide au développement et à la promotion des systèmes de protection civile.

Dans un communiqué publié à l'issue de la conversation, le président Zelensky a déclaré qu'Israël devait soutenir l’intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et que les moyens de renforcer ce soutien avaient été discutés. Il a également souligné avoir soulevé la question de l'augmentation du nombre de refus d'entrée en Israël aux citoyens ukrainiens, dans le cadre du régime d'exemption de visa entre les deux États, et demandé de remédier au problème. Il a enfin évoqué le pèlerinage à Ouman: "À l'approche du Nouvel An juif - Roch Hachana - et de l'arrivée massive attendue des pèlerins hassidiques à Ouman, nous avons discuté de la question de leur sécurité, ainsi que de la réponse aux défis posés par la poursuite de la terreur russe avec les tirs de missiles et de drones iraniens. Il s'agissait de la première conversation entre les deux dirigeants depuis le retour au pouvoir du chef du Likoud, il y a neuf mois.