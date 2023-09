Benjamin Netanyahou accepte l’invitation à se rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée

James Marape a invité Benjamin Netanyahou à se rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour poser la première pierre de l'ambassade d'Israël à Port Moresby

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accepté l'invitation de son homologue papouan-néo-guinéen, James Marape, à se rendre à Port Moresby, la capitale de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le chef du gouvernement israélien a fait cette annonce lors de l’inauguration de l’ambassade de Papouasie-Nouvelle-Guinée à Jérusalem mardi, a rapporté vendredi le journal papouan-néo-guinéen Post-Courier.

Ministère des Affaires étrangères Ouverture de l'ambassade de Papouasie-Nouvelle-Guinée à Jérusalem, le 5 septembre 2023

"Je me réjouis de visiter bientôt votre pays. J'espère que nous pourrons voir des entrepreneurs, des experts et des touristes israéliens visiter la Papouasie-Nouvelle-Guinée et que l'un de ces touristes, je l'espère dans un avenir proche, sera moi", a déclaré Benjamin Netanyahou. James Marape a quant à lui dit attendre avec impatience la visite prochaine du Premier ministre israélien en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

James Marape a invité Benjamin Netanyahou à se rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour poser la première pierre de l'ambassade d'Israël à Port Moresby. La Papouasie-Nouvelle-Guinée met ainsi à disposition de l’État hébreu un terrain pour construire sa mission diplomatique, comme l'avait fait Israël pour l'ambassade de Papouasie-Nouvelle-Guinée à Jérusalem, selon le journal.

SAEED KHAN / AFP Vue de Port Moresby, la capitale de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Mardi, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a inauguré son ambassade à Jérusalem, la cinquième ambassade étrangère à s'installer dans la capitale israélienne. Jusqu'ici, cet État d'Océanie ne disposait que d'un consulat à Tel-Aviv. La cérémonie a eu lieu en présence notamment de Benjamin Netanyahou, James Marape, du ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen et du maire de Jérusalem, Moshe Leon.