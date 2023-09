Israël devrait occuper une place centrale dans ce projet qui le reliera également à l'Arabie Saoudite

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est félicité samedi soir de l'annonce, lors du sommet du G20 en Inde, d'une initiative visant à établir un couloir économique reliant l'Asie et l'Europe. Ce projet impliquera plusieurs pays, notamment l'Inde, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie et Israël, aux côtés des États-Unis et de l'Union européenne. L'initiative, appelée le Corridor Économique Inde – Moyen-Orient – Europe (IMEC), est un plan en deux volets qui vise à créer un "corridor est" reliant l'Inde au golfe Arabique et un "corridor nord" reliant le golfe Arabique à l'Europe. Le projet ambitieux comprend la construction de voies ferrées, de pipelines d'hydrogène, de câbles de communication en fibre optique et de câbles électriques, parmi d'autres infrastructures.

Dans une allocution télévisée, Netanyahou a détaillé la place d'Israël dans ce projet : "Je me réjouis de l'annonce faite aujourd'hui par les États-Unis, l'Inde, l'Arabie saoudite, l'Union européenne, les Émirats arabes unis, la France, l'Italie et l'Allemagne. Ils ont annoncé le lancement d'une initiative pionnière pour développer un corridor économique de l'Inde à l'Europe en passant par le Moyen-Orient, et je suis heureux de vous dire, citoyens d'Israël, que notre pays, l'État d'Israël, sera un point de jonction central dans ce corridor économique. Nos chemins de fer et nos ports ouvriront une nouvelle porte de l'Inde vers l'Europe en passant par le Moyen-Orient et vice versa — de l'Europe vers l'Inde en passant par la Jordanie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis."

"Je tiens à remercier le président américain Biden et son administration pour les efforts considérables qu'ils ont déployés et qui nous ont conduits à l'annonce historique d'aujourd'hui. Il y a plusieurs mois, les États-Unis nous ont contactés au sujet de la réalisation de cette opportunité historique. Depuis lors, ils ont mené des contacts diplomatiques urgents pour aboutir à la percée d'aujourd'hui," a-t-il ajouté.

EVELYN HOCKSTEIN / POOL / AFP Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmans, le Premier ministre indien Narendra Modi et le président américain Joe Biden au sommet du G20 à New Delhi, le 9 septembre 2023.

"Sa vision redessine le visage de notre région et permet à un rêve de devenir réalité. L'initiative comprend la construction de chemins de fer, la pose d'un pipeline pour l'hydrogène, l'énergie du futur, la pose de câbles de communication en fibre optique, la pose de câbles électriques et d'autres infrastructures," a détaillé le Premier ministre israélien.

"L'État d'Israël apportera ses capacités, toute son expérience, son dynamisme et son engagement pour réaliser le plus grand projet de coopération de notre histoire. Tous les ministères recevront l'ordre de participer à la réalisation de ce rêve. J'ai demandé au Conseil national de sécurité, au sein du cabinet du Premier ministre, de coordonner le travail du personnel ainsi que la coopération étroite avec les États-Unis et d'autres pays pour que cette vision devienne réalité le plus rapidement possible," a conclu Netanyahou.