Séisme au Maroc : Israël envoie une délégation pour ramener ses ressortissants

L'État hébreu a préparé des équipes de secouristes et de l'aide humanitaire, et n'attend que le feu vert du Maroc pour faire partir ses avions

Israël va envoyer une délégation au Maroc, dimanche, pour rapatrier les Israéliens présents dans le pays après le tremblement de terre de magnitude 6,8 survenu dans la nuit de vendredi à samedi, qui a pour l'instant fait plus de 2 000 morts, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. La délégation comprendra des représentants du département consulaire et du personnel administratif. Selon les informations dont dispose le ministère des Affaires étrangères, 479 citoyens israéliens se trouvaient au Maroc. Tous ont été localisés et sont sains et saufs.

Dans le même temps, Israël a préparé des équipes de secouristes et de l'aide humanitaire, et n'attend que le feu vert du Maroc pour faire partir ses avions. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a tweeté samedi soir qu'il avait "donné des instructions à tous les ministères et à toutes les forces pour qu'ils apportent l'aide nécessaire au peuple marocain, notamment en préparant l'envoi d'une mission de secours dans la région."

De même, le président Isaac Herzog a transmis ses condoléances au roi Mohammed VI et a offert l'aide d'Israël. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, s'est entretenu samedi après-midi avec son homologue marocain, le ministre délégué à la Défense nationale Abdellatif Loudiyi. "Une partie importante des accords d'Abraham réside dans notre engagement à soutenir nos partenaires dans les moments difficiles", a déclaré M. Gallant.

L'armée israélienne et les ministères de la Santé et des Affaires étrangères ont également contacté leurs homologues marocains samedi, offrant le soutien d'Israël. Des équipes de secouristes, dont des médecins et des infirmières du ministère de la Santé, sont prêtes à partir pour le Maroc.

Plusieurs organisations israéliennes, y compris le Magen David Adom et l'ONG IsraAID, sont également en train de se mobiliser. IsraAID a confirmé qu'un avion transportant de l'aide humanitaire décollerait pour le Maroc dimanche matin, après avoir été en contact avec des membres de la communauté juive locale à Marrakech.

FADEL SENNA / AFP Des Marocains sur une place après un tremblement de terre à Marrakech le 9 septembre 2023

Outre les efforts diplomatiques, des compagnies d'assurance israéliennes comme PassportCard et Harel Insurance se sont également mobilisées. PassportCard a déjà commencé à transférer ses assurés de Marrakech à Casablanca et a obtenu un avion pour ramener les citoyens israéliens en Israël. La compagnie aérienne El Al a annoncé que les voyageurs pourraient reporter leurs vols sans frais supplémentaires.