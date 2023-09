L'armée israélienne a indiqué que le tir a échoué

Le groupe terroriste "Brigade Al-Ayash", affilié au Hamas, a annoncé dimanche avoir tiré une roquette depuis la région de Jénine en direction de la localité de Ram On en Galilée. L'armée israélienne a ouvert une enquête pour déterminer si la roquette a pénétré le territoire israélien, aucun dégât ni victime n'ayant été rapportés.

Il y a un mois, des Palestiniens avaient déjà tenté de lancer une roquette depuis la même région en direction de la localité de Shaked en Cisjordanie, mais le tir avait échoué et la roquette avait explosé sur son site de lancement. La Brigade Al-Ayash avait alors revendiqué la responsabilité de cette tentative et avait publié des images de la roquette.

C'est la septième fois en trois mois que des tentatives de lancement de roquettes depuis Jénine sont rapportées. Jusqu'à présent, les militants de la Brigade Al-Ayash, ont tenté de lancer des roquettes artisanales vers les localités de Shaked et de Ram On en Galilée. Ces roquettes sont relativement rudimentaires, contenant peu d'explosifs et dotées d'une tête en carton.