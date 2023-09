Netanyahou se rendra à San Francisco avant de se rendre à l'Assemblée générale des Nations unies

Il devrait rencontrer le patron de X Elon Musk

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou se rendra dans la Silicon Valley avant de se rendre à New York pour s'exprimer devant l'Assemblée générale des Nations unies à la fin du mois.

Selon son bureau, le Premier ministre quittera Israël dimanche soir prochain et atterrira à San Francisco, en Californie, lundi où il devrait rencontrer Elon Musk. Après avoir passé la journée sur la côte ouest, il s'envolera pour New York, où il arrivera mardi. M. Netanyahou devrait s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies jeudi ou vendredi et rester à New York pendant le shabbat, qu'il quittera juste après sa fin afin d'atterrir en Israël avant le début du Yom Kippour, dimanche soir.

Amos Ben Gershom/GPO Joe Biden et Benjamin Netanyahou

Le Premier ministre devrait rencontrer Joe Biden lors de sa visite à New York. Cependant, les médias n’ont pas été informés de la date d'une éventuelle rencontre entre les deux hommes, qui serait la première depuis le retour de Netanyahou au poste de Premier ministre. Selon Channel 12, la rencontre n’aura probablement pas lieu à la Maison Blanche.