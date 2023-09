Shin Bet : des agents iraniens publient une photo d'un officier israélien en uniforme nazi "pour semer la discorde"

"L'Iran mène une campagne visant à nuire à la stabilité d'Israël, il est raisonnable de penser que cette photo fait partie de cette même campagne"

Le service de sécurité intérieure israélien, le Shin Bet, a révélé dimanche que le profil Twitter ayant publié une photo du commandant de la région Centre, le Major Général Yehuda Fuchs, portant uniforme nazi, serait en fait un faux compte géré par des agents iraniens. Dans un communiqué, le Shin Bet a affirmé : "Depuis un certain temps, l'Iran mène une campagne sur Internet visant à diviser la population israélienne et à nuire à sa stabilité. Il est raisonnable de supposer que le tweet d'aujourd'hui fait partie de cette même campagne."

L'utilisateur, se faisant appeler ELLA LEVI, a tweeté la photo de Fuchs avec le commentaire : "Yehuda Fox est un dictateur qui utilise des mesures tyranniques pour réduire au silence ceux qui le critiquent publiquement." Le tweet a depuis été supprimé de Twitter, tandis que la police suspecte que la photo a été téléchargée par un utilisateur de Twitter résidant à l'étranger.

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a exigé une enquête, ajoutant qu'"il condamne toute incitation et soutient pleinement les commandants de Tsahal", tandis que le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a qualifié l'attaque de "venimeuse et malveillante"

Enfin, le député du Likoud, Avihai Boaron, a ajouté : "Toute mention et tout lien entre une entité israélienne et l'oppresseur nazi sont méprisables et méritent toute condamnation. Si la personne qui a fait cela est mentalement saine, elle devrait être poursuivie – même la liberté d'expression a des limites."