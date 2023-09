Nouvelles procédures d'entrée en Israël pour les citoyens américains résidant à Gaza

Le Département d’État américain a indiqué que les conditions d’entrée et de sortie du territoire seront mise à jour en fonction des changements de politique

Le gouvernement israélien a annoncé lundi les nouvelles procédures d’entrée à court terme et de transit par Israël pour les citoyens américains également inscrits sur le registre de la population palestinienne de Gaza. Le Département d’État américain a indiqué que les conditions d’entrée et de sortie du territoire seront mise à jour en fonction des changements de politique.

Attia Muhammed / Flash90 Des travailleurs palestiniens attendent d'entrer en Israël par le point de passage d'Erez à Beit Hanun, dans le nord de la bande de Gaza

À compter de ce lundi, un citoyen américain dont la résidence principale se situe à Gaza et qui y a passé plus de 50 % des cinq dernières années, peut demander un permis d'entrée en Israël depuis Gaza via le point de passage d'Erez auprès du coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT).

Le permis sera accordé pour affaires, tourisme ou transit, pour une durée maximale de 90 jours. Une fois hors de Gaza, il peut demander une autorisation d’entrée par n'importe quel point de passage international.

MOHAMMED ABED / AFP Des travailleurs palestiniens font la queue pour présenter leurs documents à Beit Hanun, dans le nord de la bande de Gaza, avant d'arriver en Israël par le point de passage d'Erez

De plus, un citoyen américain figurant sur le registre de la population palestinienne de Gaza mais dont la résidence principale se trouve en dehors de la bande peut utiliser son passeport américain pour entrer en Israël à des fins professionnelles ou touristiques pour des séjours allant jusqu'à 90 jours sans visa. Cette condition est également valable pour transiter par Israël en direction et en provenance de la Cisjordanie. Il ne peut cependant pas utiliser son passeport américain pour transiter par Israël vers Gaza.