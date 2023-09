Une société lancée pour promouvoir le tourisme médical entre Israël et les Émirats arabes unis

Israël est d’ores et déjà prêt à accueillir des patients

Dans le cadre des liens commerciaux et culturels entre Israël et les Émirats arabes unis, la société Solina Medical Tours a été lancée le 1er septembre 2023. La première succursale ouvert ses portes à Dubaï, en présence de l'ambassadeur d'Israël aux Émirats, Amir Hayek et de dignitaires locaux. Solina Medical Tours, qui appartient au groupe Solina, détenu par les hommes d'affaires Amir Salih et Nasim Awad, aura pour mission de promouvoir le tourisme médical au Moyen-Orient en général et en particulier des Émirats arabes unis vers Israël.

"Nous ferons de notre mieux pour sauver des mondes", a déclaré Amir Salih. L'ambassadeur israélien a quant à lui souligné l'importance des liens commerciaux et culturels avec les Émirats et noté avec satisfaction leur augmentation considérable. Il a également l'importance de Solina Medical Tours pour les relations entre les deux pays.

Hadas Parush/Flash90 Des médecins israéliens effectuent une opération à l'hôpital Hadassah Ein Karem, à Jérusalem

Amir Salih a de son côté indiqué que son métier d'ambulancier et son activité dans le domaine du tourisme lui ont donné l'idée de créer cette entreprise. Il a expliqué que la signification du nom Solina en norvégien est se battre pour la famille. Il a conclu son discours en citant le Talmud : "qui sauve une âme, sauve le monde entier".

Un communiqué de l’entreprise a fait savoir qu’Israël est d’ores et déjà prêt à accueillir des patients et a même commencé à opérer aux Émirats en collaboration avec le gouvernement local ainsi qu’avec diverses instances médicales.