Le chef israélien de la diplomatie et son homologue britannique tentent de renforcer les liens entre leurs pays

"Les relations entre Israël et le Royaume-Uni sont actuellement à leur apogée. Nous sommes d'accord sur de nombreuses questions et avons des projets communs"

Afin de renforcer les relations entre Israël et le Royaume-Uni, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a rencontré son homologue britannique, James Cleverly, lundi à Jérusalem. Ce rendez-vous diplomatique a permis à Israël d'exprimer sa gratitude pour l'engagement inébranlable du Royaume-Uni à contrecarrer le programme nucléaire iranien et pour sa volonté d'élargir le cercle de la paix par le biais des accords d'Abraham, selon un communiqué de la diplomatie israélienne.

Soulignant l'importance de la Grande-Bretagne en tant que premier partenaire commercial en Europe, Eli Cohen a instamment demandé à James Cleverly de prendre des mesures pour faire avancer un accord de libre-échange entre les deux nations. Un tel accord pourrait permettre d'accroître considérablement les échanges commerciaux.

Avi Hayon Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen et son homologue britannique, James Cleverly, à Jérusalem, Israël

"Les relations entre Israël et le Royaume-Uni sont actuellement à leur apogée. Nous sommes d'accord sur de nombreuses questions et nous promouvons ensemble des projets économiques et technologiques communs", a déclaré Eli Cohen. "Trois ans après la signature des accords d'Abraham, nous travaillons avec nos amis du monde entier pour élargir le cercle de la paix et de la normalisation. La Grande-Bretagne et Israël sont unis dans leur position quant à l'importance de mettre un terme au programme nucléaire iranien et aux activités terroristes de l'Iran ainsi qu'à ses métastases terroristes au Moyen-Orient et dans le monde entier", a-t-il ajouté.

Au cours de leurs discussions, M. Cohen et M. Cleverly ont abordé des défis communs, en particulier ceux concernant la sécurité régionale et les intérêts économiques. M. Cohen a exprimé sa reconnaissance pour les relations fortes et amicales entre les deux nations, ainsi que pour la coopération de la Grande-Bretagne sur la scène internationale.