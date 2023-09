Israël : le chef d’état-major commémore le 50e anniversaire de la guerre de Kippour

"Il est de notre responsabilité à tous de préserver notre armée car elle est la base de notre existence et que notre sécurité est au-dessus de tout"

Le chef d'état-major de l’armée israélienne, Herzi Halevi, a marqué lundi soir le 50e anniversaire de la guerre de Kippour devant un public militaire. Il a assuré que lorsque l'État juif est menacé, son armée "sait comment mobiliser toutes ses ressources, mettre de côté les différences et attaquer", tout comme elle l'a fait en 1973.

"Nous devons répondre à toutes les déclarations de nos ennemis, que ce soit en paroles ou en actes", a-t-il déclaré. "Nous ne devons pas les sous-estimer, ni nous vanter. Nous devons être plus préparés que jamais à un conflit militaire étendu et à multiples facettes, qui comprendra des manœuvres en contact étroit et à forte friction avec l'ennemi, qui impliquera des pertes et des blessés, et où l'arrière est aussi un front", a-t-il poursuivi. "Nos ennemis peuvent être tentés de voir un avantage dans la menace multiforme qui pèse sur nous", a-t-il ajouté.

Michael Giladi/Flash90 Dans le cadre du 50e anniversaire de la guerre du Kippour, d'anciens véhicules blindés ont été ajoutés au mémorial de Tel Saki, dans le nord d'Israël

L'agitation sociale qui règne en Israël due à la réforme judiciaire a donné lieu à des spéculations selon lesquelles les capacités de l'armée de l'armée ont été réduites, bien que les responsables politiques et militaires ont assuré le contraire. "Il est impossible de ne pas se demander si la cohésion existe uniquement face à la menace comme celle de 1973", a continué Herzi Halevi. "L'État d'Israël a une seule armée pour le protéger de ses ennemis. Il est de notre responsabilité à tous de la préserver car elle est la base de notre existence et que notre sécurité est au-dessus de tout", a-t-il conclu.

La guerre de Kippour s'est déroulé du 6 au 25 octobre 1973 entre Israël et une coalition d'États arabes dirigée par l'Égypte et la Syrie. La guerre a commencé lorsque la coalition arabe a lancé conjointement une attaque surprise contre Israël le jour le plus saint du judaïsme, le jeûne de Yom Kippour.