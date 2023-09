Yoav Gallant a dévoilé des photos d'une base terroriste iranienne, située dans l'enceinte de l'aéroport de Kilat Jabar, dans le sud du Liban

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a averti lundi que l'Iran construisait actuellement un aéroport au Liban, à seulement vingt kilomètres de la frontière avec Israël, à des "fins terroristes". Il a dévoilé des photos d'une base terroriste iranienne située dans l'enceinte de l'aéroport de Kilat Jabar, dans le sud du Liban. "Nous pouvons voir le drapeau iranien flotter sur les pistes d'atterrissage que le régime des ayatollahs prévoit d'utiliser contre les citoyens d'Israël", a-t-il signalé.

Ministry of Defense Spokesperson Les photos de l'aéroport iranien au Liban, dévoilée par Yoav Gallant

"En d'autres termes, la terre est libanaise, le contrôle est iranien et la cible est Israël", a-t-il poursuivi. Il a ajouté qu'Israël devait "rester conscient et prêt, les yeux fixés sur les jumelles et les doigts sur la gâchette".

Yoav Gallant a estimé que l'Iran et ses mandataires, tels que le Hezbollah, restaient la plus grande menace pour Israël. Si le Hezbollah "entre en conflit avec nous, il en paiera le prix fort", a-t-il martelé. Évoquant le cas du voisin syrien, il a assuré qu'Israël ne laissera pas l'Iran "transformer la Syrie en un Hezbollah 2.0".

Le ministre de la Défense a, par ailleurs, abordé le sujet de la réforme judiciaire actuellement en cours dans l'État hébreu, indiquant que celle-ci ne devait se faire que par le biais d'un consensus. "Sans compromis, la stabilité et la sécurité de l'État risquent d'être en danger", a-t-il alerté.