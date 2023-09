Israël signe un accord céréalier avec l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan pour assurer sa sécurité alimentaire

En échange du blé Israël fournira l'Azerbaïdjan et à l'Ouzbékistan des technologies de pointe dans le domaine de l'agriculture

Israël a signé lundi un accord céréalier avec l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan, deux pays à majorité musulmane, dans le but de former une alliance régionale pour la fourniture de blé. L'accord garantira tous les besoins en blé de l’État hébreu, dans le contexte de la crise alimentaire mondiale causée notamment par la guerre en Ukraine. Il s’agirait d’un accord "à long terme", élaboré par Israël afin de diversifier ses sources d'approvisionnement en blé.

[STR / Ukrainian State Emergency Service / AFP] Un champ de blé | image d'illustration

En échange du blé Israël fournira l'Azerbaïdjan et à l'Ouzbékistan des technologies de pointe dans le domaine de l'agriculture. "Dans le cadre de la vision que nous menons au ministère de l'Agriculture pour assurer la sécurité alimentaire, nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape importante pour assurer la production agricole, dont la majeure partie n'est pas produite en Israël", a déclaré le ministre israélien de l'Agriculture, Avi Dichter.

"En cette période d'incertitude mondiale, de nombreux pays souhaitent avancer avec nous en raison d'intérêts communs. Nous continuerons à créer davantage de partenariats entre l'État d'Israël et d'autres pays, garantissant ainsi la sécurité alimentaire des citoyens d'Israël".

Miriam Alster/Flash90 Le ministre israélien de l'Agriculture, Avi Dichter

Chaque année, Israël importe plus de 90 % de sa consommation de blé mais l'impact économique du Covid puis le conflit en Ukraine ont rendu l'importation de marchandises beaucoup plus difficile pour l'État juif, entraînant une forte augmentation des prix des produits. Selon les Nations unies, environ deux milliards de personnes dans le monde souffriront de la faim d'ici 2050 en raison du changement climatique et à la diminution de la production de blé due aux conflits tels que celui en Ukraine.