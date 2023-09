Séisme au Maroc : des sauveteurs israéliens à l’œuvre sans autorisation officielle

"Dans certains villages, il n’y a plus rien et les personnes encore en vie errent parmi les ruines en attendant de l’aide"

Les opérations de secours se poursuivent au Maroc après le séisme qui a fait plus de 2 800 morts alors que le temps presse et que l’espoir de retrouver des survivants s’amenuise d’heure en heure. Bien que le Royaume marocain n’ait accepté l’aide officielle que de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, du Qatar et des Émirats arabes unis, des volontaires israéliens sont arrivés pour aider les victimes sans attendre d'autorisations. Parmi eux, des membres des services de secours israéliens du "Ihud Hatzala" et de "Sauveteurs sans frontières (Hatzala lelo gvoulot)", sont à l’œuvre dans les zones sinistrées du pays, tout comme l'association Natan.

Fethi Belaid / AFP Une maison détruite dans le village d'Imoulas, dans la province de Taroudant, l'une des plus dévastées du Maroc

Les volontaires, arrivés par leur propres moyens, se sont mis au travail à Marrakech et dans les villages les plus éloignés. Leur objectif, pour l'instant : répondre aux besoins immédiats sur place et évaluer la possibilité de faire venir une délégation plus importante.

"Il y a de nombreuses maisons qui se sont tout simplement effondrées, et de nombreuses maisons avec des fissures telles, qu'elles sont inhabitables", expliquent les secours. "Nous avons trois options, la première est de rester à Marrakech et d'aider directement les Marocains qui dorment dans la rue depuis vendredi soir. Certains restent dehors de peur que leur maison ne s'effondre. La seconde est d'installer une tente et de laisser les marocains venir vers les secouristes, mais cela nécessite des autorisations spécifiques des autorités marocaines, la troisième est d'aller à l'hôpital de Marrakech et de demander à la direction s'ils ont besoin d'assistance", expliquent les volontaires de Natan.

i24NEWS Arié Lévy (président de l'association Sauveteurs Sans Frontières), sur i24NEWS

Les "Sauveteurs sans frontières" sont quant à eux arrivés lundi au Maroc et se sont immédiatement mis au travail dans les montagnes de l’Atlas, en coopération avec des représentants du Croissant-Rouge local et de la communauté juive. "C’est très difficile d’arriver pour apporter de l’aide dans des villages qui ont été effacés de la surface de la terre", explique le président de "Sauveteurs sans frontières", Arié Lévy. "Dans certains d’entre eux, il n’y a plus rien et les personnes encore en vie errent parmi les ruines en attendant de l’aide".

"Nous avons fait venir davantage de médecins de l'organisation d'Israël, de France et d'Espagne pour traiter les cas les plus complexes. Nous sommes ici pour aider et représenter dignement Israël", a-t-il conclu.