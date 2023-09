Le chef de l'armée de l'air israélienne a salué le passage à un "niveau supérieur"

Les Forces de défense israéliennes ont reçu deux nouveaux drones cette semaine. L'entreprises de défense israélienne Elbit Systems a annoncé mardi la dernière version de sa série Skylark, alors que Rafael Advanced Defense Systems a dévoilé le Spark dimanche. Elbit Systems Ltd a annoncé qu'elle produirait et fournirait au corps d'artillerie de l'armée israélienne son dernier petit drone tactique (STUAS), capable de décollage et d'atterrissage verticaux transitoires (eVTOL).

IDF Spokesperson's Unit Le général Tomer Bar plaçant l'emblème de l'armée de l'air israélienne sur le drone Spark

L'introduction du nouveau Skylark 1 eVTOL sera combinée à la maintenance "tout au long de la vie" fournie aux forces terrestres de Tsahal pour d'autres drones STUAS d'Elbit, selon le communiqué de presse de l'entreprise. Le drone a été décrit comme "offrant l'endurance et la portée d'un STUAS à aile fixe avec la capacité de rester en vol stationnaire, de décoller et d'atterrir verticalement".

Il offre également des capacités d'analyse embarquées qui élargissent "les opérations des forces tactiques et permettent un déploiement rapide" dans le cadre de missions de renseignement, de surveillance, et de reconnaissance.

Le chef de l'armée de l'air israélienne, Tomer Bar, a inauguré dimanche la réception d'un autre nouveau drone, qui vient s'ajouter à la cinquième génération de drones israéliens. En conséquence, le Spark commencera à opérer avec le 144e escadron de la base aérienne de Hatzor. Il a été conçu pour effectuer des missions de renseignement, d'escorte de forces terrestres, la conduite de frappes et plus encore.

IDF Spokesperson's Unit Le drone Spark avec les emblèmes de l'armée de l'air israélienne et du 144e escadron

"C'est un jour formidable où nous passons à niveau supérieur, un jour où l'escadron dispose de plus d'avions et d'armes aux côtés de ses excellents membres", a déclaré le général de Tomer Bar. "Un jour où le projet "Storm Clouds" passe d'une vision à une merveilleuse réalité", a-t-il ajouté, en référence à un système à multiples facettes pour une guerre multiforme.