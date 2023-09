Rencontres d'une représentante de l'administration Biden avec Bennett et Gantz (média)

Les réunions avaient pour objet la normalisation avec l'Arabie saoudite

Barbara Leaf, secrétaire d'État adjointe aux Affaires du Moyen-Orient, a rencontré ces derniers jours l'ancien Premier ministre Naftali Bennett et l'ex-ministre de la Défense Benny Gantz, a révélé mardi Channel 12.

Au centre des négociations : les progrès vers une normalisation avec l’Arabie Saoudite. Selon deux sources proches des négociations, ces réunions ont eu lieu car les Américains souhaitent vérifier les "limites" israéliennes - et pas seulement celles tracées par le gouvernement. Lors de ces réunions, d’autres questions régionales ont également été évoquées, au premier rang desquelles la nécessité d’empêcher l’effondrement de l’Autorité palestinienne.

YASSER AL-ZAYYAT / AFP Barbara Leaf, secrétaire d'État adjointe aux affaires du Proche-Orient, à Koweït City, le 19 octobre 2022.

Mme Leaf n'a rencontré que récemment le ministre de la Défense Yoav Gallant aux États-Unis, afin d'évoquer le programme nucléaire saoudien et la demande du royaume d'enrichir de l'uranium sur son sol. La semaine dernière, de hauts responsables du gouvernement américain ont rencontré le chef de l'opposition Yaïr Lapid, qui a annoncé qu'il s'opposerait à tout accord incluant un volet d'enrichissement indépendant des Saoudiens, craignant une course au nucléaire au Moyen-Orient. Selon Channel 12, MM. Gantz et Bennett se sont également entretenus avec la délégation américaine du danger stratégique que représente le programme nucléaire saoudien. Le Département d'État américain et le bureau de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett n'ont pas réagi à l'information, et le bureau de Benny Gantz n'a ni confirmé, ni démenti.