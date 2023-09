Les autorités craignent tout particulièrement un regain d'incitation à la violence sur les réseaux sociaux

La police israélienne a présenté son plan visant à renforcer la sécurité des lieux saints et des lieux publics à Jérusalem, quelques jours avant les fêtes du mois de Tichri qui débuteront vendredi soir. Des milliers de policiers seront ainsi déployés sur les sites sensibles de la capitale, qui a été frappée par 19 attentats terroristes depuis le début de l'année, tandis que 31 autres incidents ont été déjoués. Pour la première fois, un policier armé sera également posté devant chaque synagogue.

Par ailleurs, lors des jours de grande affluence, des points de contrôle et des agents de sécurité supplémentaires, seront déployés pour encadrer les fidèles sur le site du Mur Occidental.

"Rosh Hashana et Yom Kippour sont des fêtes importantes, et même s'il n'y a pas d'événements musulmans qui ont lieu en même temps, cela reste un défi au niveau sécuritaire", a déclaré le commandant du district de Jérusalem, le surintendant Doron Turgeman. "Notre préparation doit être élevée. Tous ceux qui viennent à Jérusalem nous font confiance pour leur assurer la sécurité et la liberté de culte pendant les fêtes juives et pendant les heures de prière musulmanes."

Les autorités craignent tout particulièrement un regain d'incitation à la violence sur les réseaux sociaux auquel sont particulièrement perméables les adolescents palestiniens, de plus en plus nombreux à perpétrer des attaques.