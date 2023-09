Israël et la Grèce achèvent un exercice militaire d'envergure

Les deux armées se sont entraînées à effectuer des frappes à longue portée

Les armées israélienne et grecque ont achevé mercredi un exercice conjoint qui comprenait des vols à longue distance, du ravitaillement en vol, des vols à basse altitude et l'utilisation de tirs réels, selon l'armée israélienne dans un communiqué.

L'armée israélienne a précisé que pendant l'exercice, des dizaines d'avions de chasse ont parcouru des milliers de kilomètres d'Israël à la Grèce et vice-versa. "Sur le territoire grec, les avions de chasse se sont entraînés à des vols à basse altitude et au largage de munitions réelles dans des zones désignées", a affirmé l'armée israélienne.

Israeli Army L'armée de l'air israélienne

Par ailleurs, l'armée israélienne a précisé que l'exercice s'est déroulé dans des conditions météorologiques "particulièrement difficiles", mais que, malgré cela, toutes les cibles fictives ont été détruites. La Grèce a subi d'importantes inondations causées par la tempête méditerranéenne Daniel au cours de la semaine dernière. Les avions de chasse de l'armée de l'air grecque ont rejoint les avions de guerre israéliens lors de leurs vols à longue distance sur le territoire grec, ce qui, selon l'armée israélienne, vise à "l'apprentissage mutuel".

Israeli Army Un avion de combat israélien

"L'exercice fait partie d'une série d'exercices et de modèles réalisés par l'armée de l'air israélienne au cours de l'année écoulée et leur but est d'améliorer les compétences opérationnelles et mentales pour les vols à longue distance, le ravitaillement, les attaques en profondeur [à l'intérieur du territoire ennemi] et l'obtention de la supériorité aérienne", a souligné Tsahal. Plusieurs autres exercices de ce type seront organisés cette année, a ajouté l'armée. Il s’agit d’un autre message menaçant d’Israël à l’Iran visant à renforcer la crédibilité de l’option militaire qui s’est considérablement érodée l’année dernière. De hauts responsables israéliens ont admis ce mois-ci que l’Iran est plus proche que jamais de la capacité militaire nucléaire.