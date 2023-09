"Les Accords d'Abraham avancent vite et sans marche arrière", déclare l'ambassadeur d'Israël aux Émirats à i24NEWS

"L'enjeu principal est de réussir, de sorte que les autres pays se demandent : 'Pourquoi pas nous ?' C'est notre travail ici", explique Amir Hayek

L'ambassadeur d'Israël aux Émirats arabes unis, Amir Hayek, a déclaré lors d'une interview sur i24NEWS que davantage de pays rejoindront les accords d'Abraham, que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rendra à Abou Dhabi et que les relations entre l'État juif et les États du Golfe sont "une voiture roulant à toute allure sans marche arrière". "Le Premier ministre Netanyahu viendra à Abou Dhabi, et je pense que vous en entendrez parler un jour ou deux avant", a déclaré Hayek à i24NEWS. "Nous entretenons d’excellentes relations avec les Émiratis. Nous avançons, c'est comme une start-up qui va devenir une licorne. Dans tous les aspects des relations, tout est en place".

Répondant à la manière dont le récent rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran a influencé les liens régionaux avec Israël, Hayek a exprimé la certitude que cela n'empêchera pas davantage de pays de rejoindre les accords d'Abraham – l'accord négocié en 2020 par les États-Unis et qui a vu une poignée d'États arabes, dont les Émirats arabes unis, normaliser leurs relations avec Jérusalem.

"Les Saoudiens et les Émiratis sont des pays souverains. Nous pouvons transmettre notre message et ils savent exactement ce que nous pensons de l’Iran et de ses projets. Nous espérions que l’Iran consacrerait du temps et de l’argent à l’éducation ou à la santé plutôt qu’à la terreur dans la région. Et je crois que nos amis ici comprennent exactement ce que nous disons", a-t-il déclaré.

"Je pense que nous verrons davantage de pays rejoindre les accords d’Abraham ou élargir les accords avec Israël. L'enjeu principal est de réussir, de sorte que les autres pays se demandent : 'Pourquoi pas nous ?' C'est notre travail ici, tout le reste suivra. Le moment venu, nous serons prêts".

Trois ans après la signature des Accords d'Abraham, une multitude d'accords bilatéraux ont été conclus dans tous les domaines entre Jérusalem et Abu Dhabi : commerce , tourisme, technologie, innovation et peut-être le plus important de tous : des échanges culturels entre les deux pays, soulignés par les célébrations dans l'État du Golfe marquant en mai dernier l'indépendance d'Israël.

"Nous avons eu un grand événement ici à Abu Dhabi. Pour la première fois, nous avons célébré le Jour de l’Indépendance israélienne. Nous avons réuni 650 invités, qui ont chanté et célébré. Se tenir là et entendre les hymnes israéliens et émiratis, par des chanteurs émiratis et israéliens, a été un moment vraiment excitant, ils ont chanté : 'Toi et moi allons changer le monde'. J’ai entendu de nombreux Émiratis autour de moi et cela a touché leur cœur", se souvient Amir Hayek. Et ce dernier de rajouter que "Nous sommes ici pour changer le monde, changer le Moyen-Orient, pour construire un monde meilleur pour les prochaines générations. Ensemble, avec nos partenaires émiratis. C'est comme une voiture qui avance rapidement, sans marche arrière".