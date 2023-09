Biden et Netanyahou se rencontreront lors de l'Assemblée générale de l'ONU, indique la Maison Blanche

Les deux dirigeants vont "discuter d'un éventail de questions bilatérales et régionales"

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rencontreront mercredi à New York lors de l'Assemblée générale de l'ONU, a annoncé vendredi la Maison Blanche. Les deux dirigeants vont "discuter d'un éventail de questions bilatérales et régionales, (...) d'une vision pour une région plus stable, prospère et intégrée et comparer leurs approches sur comment contrer et dissuader l'Iran", a déclaré à la presse Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président.

Les deux dirigeants ne se sont pas vus depuis le retour de M. Netanyahou à la tête du gouvernement israélien fin 2022. Joe Biden a ouvertement critiqué ces derniers mois le projet de réforme judiciaire porté son gouvernement. En juillet, la Maison Blanche avait indiqué que les deux dirigeants se rencontreraient sur le sol américain d'ici à la fin de l'année, sans donner plus de détail.