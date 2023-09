Ces événements surviennent pendant les célébrations du Nouvel An juif, dans un environnement déjà saturé de tensions dans la région

Un habitant du secteur de Tel Rumeida dans la ville d'Hébron a été blessé lors de heurts entre des résidents palestiniens et des Israéliens vivant dans les implantations samedi soir, d'après des sources de médias des deux communautés.

Au cours de ces affrontements à Hébron, il est rapporté qu'un Palestinien, identifié comme Abdullah Regev Abu Aisha, a été victime d'une agression au couteau par des Israéliens extrémistes. Des vidéos circulant sur les plateformes palestiniennes montrent deux factions s’affronter dans la soirée. Selon des témoignages, un groupe de juifs extrémistes a attaqué des maisons palestiniennes dans le quartier.

Dimanche matin, des médias palestiniens ont diffusé des vidéos montrant des heurts entre des policiers israéliens et des femmes palestiniennes dans la vieille ville de Jérusalem.

Par ailleurs, des individus ont tiré en direction d’un poste militaire de Tsahal, à proximité de la ville palestinienne de Tulkarm en Cisjordanie. L’armée israélienne a confirmé l'incident, précisant que l’attaque n’avait fait aucun blessé. Des troubles ont éclaté lors de perquisitions effectuées par les militaires israéliens dans le hameau voisin de Shuweika, en réaction à cette attaque. Les soldats israéliens ont dû utiliser des moyens anti-émeutes pour disperser les manifestants.

IDF Troupes de Tsahal dans le village de Shuweika en Cisjordanie

Ces événements surviennent pendant les célébrations du Nouvel An juif (Rosh Hashana), dans un environnement déjà saturé de tensions entre les communautés israéliennes et palestiniennes en Cisjordanie et à Jérusalem, alors que les incidents dans la région ne cessent de se multiplier.