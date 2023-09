Les Netanyahou se sont envolés pour les Etats-Unis et l'ONU

"La rencontre prévue avec le président des États-Unis revêt une grande importance, et je souhaite au Premier ministre de réussir", a déclaré Gantz

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est envolé lundi matin tôt vers les États-Unis, où il commencera sa visite en Californie avant de se rendre à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. Une rencontre avec le président américain Joe Biden est prévue en marge de l’Assemblée.

"Je pars maintenant pour l'Assemblée générale des Nations unies où je représenterai Israël devant les nations du monde", a déclaré à la presse Benjamin Netanyahou sur le tarmac de l'aéroport international Ben Gourion, avant son départ. "Il y a toujours eu des mouvements en faveur d'Israël et contre Israël", a fait remarquer le Premier ministre israélien, en réponse aux questions sur les manifestations déjà annoncées pendant son discours à l'ONU, le 21 septembre. Avant cela, dès lundi, le Premier ministre devrait rencontrer Elon Musk.

M. Netanyahou s'en est pris, de l'aéroport, aux manifestants anti-réforme judiciaire, qu'il a présentés comme étant de plus en plus hostiles à Israël, et plus seulement à son gouvernement, et les a accusés de "faire le jeu de l'OLP et à l'Iran". "Plus rien n'est surprenant, mais cela ne m'empêchera pas de représenter Israël de la meilleure façon possible pour tous ses citoyens", a-t-il ajouté.

L'ancien ministre de la Défense et président du parti d'opposition Unité nationale, Benny Gantz, a réagi aux propos de Benjamin Netanyahou, en exprimant son soutien aux protestataires.

"Dans le même temps, nous nous trouvons dans une période de défis sécuritaires et politiques considérables, que nous n'avons pas connue depuis la guerre de Kippour", a-t-il poursuivi. "À cet égard, la rencontre prévue avec le président des États-Unis revêt une grande importance, et je voudrais souhaiter au Premier ministre de réussir dans sa mission et lui dire de la manière la plus claire que dans toutes les questions liées à la sécurité du pays et à ses intérêts stratégiques, l’opposition soutiendra le gouvernement", a conclu M. Gantz.