L'Arabie saoudite condamne la "prise d'assaut" du mont du Temple par des "extrémistes" juifs

Riyad tient Israël "pleinement responsable des répercussions de ces violations continues"

L'Arabie saoudite a condamné, lundi, "la prise d'assaut de la mosquée al-Aqsa par un groupe d'extrémistes sous la protection des forces d'occupation israéliennes", après que des juifs se sont rendus sur le mont du Temple dimanche, deuxième jour de Rosh Hashana (Nouvel an juif). Les visiteurs juifs étaient sur les lieux accompagnés d'un important dispositif de sécurité, suscitant l’ire des Palestiniens et de nombreux États arabes.

La diplomatie saoudienne a publié sur X (ex-Twitter) tenir Israël "pleinement responsable des répercussions de ces violations continues" et a souligné son appel à "la communauté internationale pour qu'elle assume ses responsabilités et mette fin à la progression de l'occupation israélienne".

La condamnation saoudienne intervient au lendemain d’informations publiée par le média arabe Elaph selon lesquelles l’Arabie saoudite aurait informé les États-Unis de sa décision d'arrêter les pourparlers visant à normaliser les relations avec Israël.

Selon ces informations, pour l’heure non confirmées, Riyad a transmis un message via les États-Unis, expliquant que la nature "extrémiste" du gouvernement de droite israélien dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou "saborde toute possibilité de rapprochement avec les Palestiniens, et donc avec les Saoudiens". Le site arabophone précise que l'Arabie Saoudite a été dissuadée de conclure un éventuel accord de paix en raison de l'"acceptation" par Netanyahou des demandes formulées par des personnalités comme le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, et le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, considérés par les Saoudiens comme "extrêmement à droite".