L'armée israélienne va intégrer des femmes dans ses unités d'élite

Cette annonce fait suite à une requête de la Haute Cour, qui a sommé l'Etat il y a trois mois de justifier la non-inclusion des femmes dans ces unités

L'armée israélienne va intégrer les femmes dans ses unités de patrouille d'élite. A l'avenir, les combattantes pourront ainsi rejoindre l'unité de mobilité d'élite 551 de la 98e Division, ainsi que les régiments blindés de manœuvre en cas de guerre. Cette décision, prise par l'Etat à la suite de recours déposés devant la Haute cour, sera annoncée à celle-ci mercredi. Tsahal précise toutefois que les chances d'intégrer des femmes dans la formation de manœuvre du corps blindé sont faibles, en raison de la complexité physique des combats au-delà des lignes ennemies.

IDF Spokesperson's Unit Soldate combattante au sein de Tsahal

"Nous considérons le service des femmes et l'égalité comme des valeurs importantes au sein de Tsahal", a précisé l'armée mardi soir. "Nous accordons une grande importance à la valeur du service conjoint, tout en préservant le caractère populaire de l'armée, ainsi que tous les secteurs qui contribuent de manière significative à Tsahal. Nous formulerons des critères et des normes précis d'intégration." Les projets pilotes ne devraient cependant pas démarrer avant un an ou deux.

IDF Spokesperson's Unit Soldate combattante au sein de Tsahal

Cette annonce fait suite à une requête de la Haute Cour, qui a sommé l'Etat il y a trois mois de justifier la non-inclusion des femmes dans les unités d'élite de l'armée.

Des projets pilotes sont déjà en cours depuis un an afin d'intégrer les femmes dans l'unité d'élite du génie de combat Yaalom, et l'unité de sauvetage de l'Armée de l'Air 669. Yaalom compte déjà 12 combattantes recrutées en mars dernier, et devrait en intégrer davantage en novembre. Les critères d'intégration dans ces unités sont néanmoins critiqués, car considérés comme trop stricts. Beaucoup affirment que certaines de ces conditions n'ont aucun sens, et qu'elles ne visent qu'à empêcher les combattantes de rejoindre ces unités.

Pour intégrer l'unité 669, les soldates doivent par exemple mesurer au moins 1,66 m et peser au moins 78 kg. Seulement l'IMC (indice de massa corporelle) obtenu en tenant compte de ces données est de 28,3 - un chiffre indiquant un poids élevé par rapport à la taille, qui complique considérablement la réussite du test de course à pied pour la candidate. Pour information, le poids optimal pour une taille de 1,66 mètre est d'environ 60 kg en moyenne.