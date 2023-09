"Boucher de Téhéran": l’ambassadeur d’Israël brièvement détenu à l'ONU après avoir invectivé Raïssi

Gilad Erdan a été escorté par la police de l’ONU hors de l'Assemblée générale des Nations unies mardi, après avoir brandi une photo de Mahsa Amini

L'ambassadeur d'Israël à l’ONU, Gilad Erdan, a été escorté par la police de l’ONU hors de l'Assemblée générale des Nations unies mardi après avoir protesté face au discours du président iranien en brandissant une photo de Mahsa Amini, jeune femme kurde iranienne tuée par la police des mœurs il y a un an. Dans un geste sans précédent, Gilad Erdan a été brièvement détenu par la police onusienne, avant d’être libéré grâce aux efforts de l'équipe diplomatique sécuritaire d'Israël.

https://twitter.com/i/web/status/1704329973568307281 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La mission diplomatique israélienne auprès de l'ONU a lancé une campagne de soutien aux droits des Iraniens avant l'Assemblée générale, en affichant des photos de militants tués par le régime et en qualifiant Ebrahim Raïssi de "boucher de Téhéran". "Je ne cesserai jamais de me battre pour la vérité et je dénoncerai toujours les distorsions morales de l'ONU", a écrit Gilad Erdan sur X (ex-Twitter).

"Il ne devrait pas être possible pour un ignoble meurtrier qui appelle à la destruction d’Israël d’avoir une tribune ici à l’ONU. L’ONU a, une fois de plus, atteint un nouveau niveau de bassesse morale", a déclaré Gilad Erdan dans un communiqué. "Pendant que le boucher de Téhéran s'exprime à l'ONU et est respecté par la communauté internationale, des centaines d'Iraniens manifestent, crient et appellent la communauté internationale à se réveiller et à les aider. C’est une honte que les États membres restent pour écouter un meurtrier de masse", a-t-il martelé.

Lors de son discours, le président iranien a critiqué les États-Unis pour avoir prétendument attisé les hostilités entre la Russie et l'Ukraine. "Les États-Unis d'Amérique ont attisé les flammes de la violence en Ukraine afin d'affaiblir les pays européens. Il s'agit malheureusement d'un plan à long terme", a-t-il dit.

https://twitter.com/i/web/status/1704250148212158878 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Il a également appelé à la fin des sanctions contre le régime iranien. "Ces sanctions n'ont pas donné les résultats escomptés", a-t-il déclaré. "Il est temps maintenant pour les États-Unis de mettre fin à leur mauvaise voie et de choisir le bon côté. Ebrahim Raïssi est personnellement visé par les sanctions imposées par les États-Unis, qui l'empêchent de se rendre à New York, à l'exception de son hôtel et de l'Assemblée générale des Nations unies.