"L’accord Israël-Arabie saoudite sera suivi par des pays musulmans sunnites d'Afrique et d'Asie", selon Eli Cohen

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a estimé que d'autres pays allaient normaliser leurs relations avec Israël, à la suite d'un accord avec l'Arabie saoudite "à portée de main", lors d'une interview accordée à la chaîne publique israélienne Kan. "Je pense que l'accord de normalisation avec l'Arabie Saoudite sera rejoint par d'autres pays musulmans d'Afrique et d'Asie, principalement sunnites, à l'exception des pays extrémistes", a-t-il déclaré à Kan. "L'Arabie saoudite a tout autant intérêt qu'Israël à promouvoir une coopération économique et technologique entre nos deux pays", a ajouté le chef de la diplomatie de l'État hébreu.

Le président américain Joe Biden et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane

Cette interview avec le média israélien a eu lieu peu de temps après les entretiens d’Eli Cohen avec plusieurs dignitaires étrangers, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Avant son départ pour les États-Unis, le chef de la diplomatie israélienne a déclaré qu'il se concentrerait sur l'élargissement du cercle de la paix dans la région, ainsi que sur la question du nucléaire iranien. Il a notamment rencontré ses homologues grec, suédois, maltais et tchèque. De nombreux autres rendez-vous sont prévus pour la suite de son séjour à New York.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a également rencontré plusieurs dirigeants en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, notamment les dirigeants allemand, ukrainien, turc et paraguayen. Il devrait rencontrer au cours de la journée de mercredi le président américain Joe Biden, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres ainsi que le président sud-coréen Yoon Seok Yeol.

La normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite, ainsi que la question du nucléaire iranien, ont également été abordées par le chef du gouvernement israélien lors de ses entrevues avec divers dirigeants mondiaux.