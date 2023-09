"Les deux dirigeants se sont réciproquement invités à se rendre en Israël et en Turquie, et ces visites auront lieu bientôt "

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président turc Recep Tayyip Erdogan se sont entretenus mardi soir, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, à New York. Les discussions ont notamment porté sur le "futur accord de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite", selon un communiqué du cabinet de Benjamin Netanyahou, postée sur X (ex-Twitter).

Le communiqué a également souligné "l'amélioration des liens entre les deux pays", indiquant que les deux dirigeants avaient décidé de "continuer à faire progresser les relations bilatérales dans les domaines du commerce, de l'économie et de l'énergie". Le Premier ministre israélien a également remercié le président turc "pour la coopération productive des services de sécurité de leurs pays, qui a permis de déjouer les intentions malveillantes de cellules terroristes qui voulaient attaquer des cibles israéliennes à Istanbul, sauvant ainsi des vies".

"Les deux dirigeants se sont réciproquement invités à se rendre en Israël et en Turquie et ces visites auront lieu bientôt ", a conclu le communiqué. La chaîne d'information israélienne N12 a rapporté que Recep Tayyip Erdogan voudrait organiser rapidement une visite en Israël, pour marquer le centenaire de la République turque en priant à la mosquée al-Aqsa de Jérusalem.

"Puissent nos consultations être bénéfiques pour notre pays et notre région", a dit M. Erdogan dans une déclaration officielle publiée sur X. Selon un compte-rendu turc de la réunion, l'évolution des relations israélo-palestiniennes n'a pas été éludé. À l’instar du communiqué israélien, celui du bureau du président turc a insisté sur la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie, de la technologie, de l'innovation, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité.

Benjamin Netanyahou a également rencontré le président paraguayen Santiago Peña, indiquant avoir l'intention de mener les relations israélo-paraguayennes vers de nouveaux sommets. Selon le communiqué du cabinet du Premier ministre israélien, M. Peña a informé M. Netanyahou "qu'il avait l'intention de déplacer l'ambassade du Paraguay à Jérusalem d'ici la fin de l'année". L'autre point fort des réunions du chef du gouvernement israélien a été sa rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz et leur évocation du nucléaire iranien.